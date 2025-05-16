В Казахстане стартовало основное ЕНТ

Образование
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Основное единое национальное тестирование продолжится до 7 июля. Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила пресс-служба Национального центра тестирования МНВО РК, для участия в тестировании подали заявления около 216 тысяч абитуриентов. С учетом двух попыток принято около 399 тысяч заявлений. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% – на русском, 266 человек – на английском языке.

В первый день ЕНТ председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульзат Кобенова посетила один из центров тестирования в Астане.

– При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно определяли дату, время и место проведения тестирования, – рассказывает она. – В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 4589 человек, в том числе 323 абитуриента в столице. Всего ЕНТ организовано в 46 пунктах тестирования.

Гульзат Кобенова отметила, что количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий – 120, в том числе 20 по «Истории Казахстана», 10 по «Грамотности чтения», 10 по «Математической грамотности» и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время – 40 минут.

Подать апелляцию по содержанию тестовых заданий можно в течение 30 минут после окончания тестирования, а по техническим причинам можно подать во время тестирования. Сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после рассмотрения апелляции.

#Образование #ЕНТ

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