Охрану хвойного молодняка в предновогодний период усилили в Казахстане

Экология
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Венера Баталова
корреспондент

В преддверии новогодних праздников лесоводы усиливают меры по охране молодых саженцев хвойных пород

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых — предотвращение незаконных рубок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

«Заготовка «новогодних елок» разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов», - говорится в сообщении.

Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила.

#охрана #вырубка #Новый год #елки

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