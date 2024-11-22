Охрану хвойного молодняка в предновогодний период усилили в Казахстане

В преддверии новогодних праздников лесоводы усиливают меры по охране молодых саженцев хвойных пород

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых — предотвращение незаконных рубок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

«Заготовка «новогодних елок» разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов», - говорится в сообщении.

Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила.