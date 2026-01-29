Также вводится понятие «военизированная железнодорожная охрана» и закрепляется ее правовой статус

Сенат на пленарном заседании одобрил принятие закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил сенатор Советбек Медебаев, документ совершенствует деятельность охранных организаций, усиливает требования к владельцам оружия, совершенствует порядок жилищного обеспечения и жилищных выплат сотрудникам правоохранительных органов, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащим.

Так, поправками в закон «О жилищных отношениях» полномочия по определению порядка предоставления, исчисления, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат переданы правительству. При этом в законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» исключается обязательная государственная регистрация договоров найма жилища для получателей жилищных выплат.

В законе «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» закрепляются дополнительные обязанности для владельцев гражданского и служебного оружия, а именно: предоставление для проведения контрольного отстрела гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия.

«Своевременное непредоставление оружия для контрольного отстрела будет являться основанием для приостановления разрешения, а также для сдачи на хранение оружия и патронов к нему в органы внутренних дел в течение десяти рабочих дней со дня приостановления деятельности юридического лица – владельца оружия», - пояснил сенатор.

В законе «Об охранной деятельности» закрепляется обязанность охранных организаций предоставлять отчетность об осуществляемой ими деятельности в уполномоченный орган. При этом форма и периодичность отчетности утверждаются уполномоченным органом.

Кроме того, закрепляется обязанность субъектов охранной деятельности предоставлять отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган. Вводится новая обязанность для частных охранных организаций, которые в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации, будут обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить об этом уполномоченный орган.

Вводятся обязательные требования к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, а также иных руководящих работников охранной организации, предъявляемые к работникам, занимающим должность охранника. Как напомнил Медебаев, в настоящее время эти требования распространяются только на руководителей и охранников частных охранных организаций.

Также законом вводится понятие «военизированная железнодорожная охрана» и закрепляется ее правовой статус. Ей предоставляется право оказывать услуги третьим лицам по охране грузов и объектов на территориях терминалов, задействованных в осуществлении транзитных железнодорожных грузовых перевозок.