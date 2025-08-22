В Казахстане готовится к запуску новая система автоматизированного контроля за плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) — Е-Тamga.

Как пояснил вице-министр финансов Ержан Биржанов, меры коснутся лишь ограниченного числа компаний, которые вызывают сомнения у налоговых органов.

«Программа контроля затронет только неблагонадежных налогоплательщиков, — отметил Ержан Биржанов. — Речь идет о тех, кто ранее выписывал эффективные счета-фактуры без фактического ведения деятельности. Крупные предприятия, работающие в правовом поле, обладающие основными средствами и штатом сотрудников, к которым нет претензий по уплате налогов, не попадут под эту систему».

По словам вице-министра, одним из основных критериев будет несоответствие масштабов деятельности заявленным данным. Например, если компания только зарегистрировалась, не закупала товары и услуги, но уже на следующий день выставляет счета-фактуры на миллиарды тенге, это вызовет у контролирующих органов закономерные вопросы.

«Мы не стремимся, чтобы все повально платили авансом. Совместно с Национальной палатой «Атамекен» мы определим категории налогоплательщиков, на которых будет распространяться контроль. Планируется круглый стол в начале сентября, где мы обсудим подходы и утвердим перечень рисков», — добавил он.

По предварительным данным, система затронет не более 5% всех плательщиков НДС, что составляет около 6–7 тысяч компаний.

Правила, определяющие категории риска, в настоящее время находятся в стадии разработки. Их планируют принять к октябрю текущего года. Как пояснил Биржанов, утверждение будет происходить не через парламент, а приказом, как нормативный правовой акт, проходящий антикоррупционную и экспертную экспертизу.

«Для реального сектора, для действующих производителей, для инвесторов — никаких сложностей не будет. Если в Казахстане запускается инвестпроект, ввозится оборудование, такие компании не столкнутся ни с авансированием, ни с ограничениями со стороны системы Е-Тamga», — подчеркнул спикер.

В основе нововведения — стремление защитить бюджет от мошеннических схем с возвратом НДС, когда через фиктивные счета-фактуры осуществляется экспорт товаров, и компания требует возврат налога, фактически не заплатив его в бюджет.

«К сожалению, органы государственных доходов — не правоохранительные органы. Мы не имеем права проводить розыск. Приходится ехать по адресу, составлять акт обследования, а меры можем принять только спустя время, когда ущерб уже нанесён. Бывают случаи, когда за короткий период выписываются счета-фактуры на десятки миллиардов тенге», — пояснил представитель ведомства.

Е-Тamga станет логичным продолжением цифровизации налогового администрирования — в частности, развития электронных счетов-фактур и сопроводительных накладных, которые Минфин внедряет с 2018 года.