В Казахстане усилят контроль за сомнительными плательщиками НДС

Налоги
141
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Казахстане готовится к запуску новая система автоматизированного контроля за плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) — Е-Тamga.

Как пояснил вице-министр финансов Ержан Биржанов, меры коснутся лишь ограниченного числа компаний, которые вызывают сомнения у налоговых органов.

«Программа контроля затронет только неблагонадежных налогоплательщиков, — отметил Ержан Биржанов. — Речь идет о тех, кто ранее выписывал эффективные счета-фактуры без фактического ведения деятельности. Крупные предприятия, работающие в правовом поле, обладающие основными средствами и штатом сотрудников, к которым нет претензий по уплате налогов, не попадут под эту систему».

По словам вице-министра, одним из основных критериев будет несоответствие масштабов деятельности заявленным данным. Например, если компания только зарегистрировалась, не закупала товары и услуги, но уже на следующий день выставляет счета-фактуры на миллиарды тенге, это вызовет у контролирующих органов закономерные вопросы.

«Мы не стремимся, чтобы все повально платили авансом. Совместно с Национальной палатой «Атамекен» мы определим категории налогоплательщиков, на которых будет распространяться контроль. Планируется круглый стол в начале сентября, где мы обсудим подходы и утвердим перечень рисков», — добавил он.

По предварительным данным, система затронет не более 5% всех плательщиков НДС, что составляет около 6–7 тысяч компаний.
Правила, определяющие категории риска, в настоящее время находятся в стадии разработки. Их планируют принять к октябрю текущего года. Как пояснил Биржанов, утверждение будет происходить не через парламент, а приказом, как нормативный правовой акт, проходящий антикоррупционную и экспертную экспертизу.

«Для реального сектора, для действующих производителей, для инвесторов — никаких сложностей не будет. Если в Казахстане запускается инвестпроект, ввозится оборудование, такие компании не столкнутся ни с авансированием, ни с ограничениями со стороны системы Е-Тamga», — подчеркнул спикер.

В основе нововведения — стремление защитить бюджет от мошеннических схем с возвратом НДС, когда через фиктивные счета-фактуры осуществляется экспорт товаров, и компания требует возврат налога, фактически не заплатив его в бюджет.

«К сожалению, органы государственных доходов — не правоохранительные органы. Мы не имеем права проводить розыск. Приходится ехать по адресу, составлять акт обследования, а меры можем принять только спустя время, когда ущерб уже нанесён. Бывают случаи, когда за короткий период выписываются счета-фактуры на десятки миллиардов тенге», — пояснил представитель ведомства.

Е-Тamga станет логичным продолжением цифровизации налогового администрирования — в частности, развития электронных счетов-фактур и сопроводительных накладных, которые Минфин внедряет с 2018 года.

«Полностью весь бизнес, кто является плательщиком НДС, уже работает в этой системе. А с 1 января она заработает в полном объеме», — резюмировал Ержан Биржанов.

#Казахстан #налоги #НДС

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Навели порядок
Чтить традиции и знать язык
Заложник статуса
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
От идеи – к интересу
Цифровые помощники учителей
А что выбираете вы?
Культурный контекст в эпоху ИИ
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
О чем расскажут старинные карты
Создавая запас прочности
Не только учить, но и воспитывать
Нацпроект ускорит модернизацию
Металлы редкие – перспективы большие
Внедрение инновационных технологий неизбежно
К вершинам Алтайских гор
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Путь к вершине
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Системный подход, направленный на результат
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Большинство казахстанцев освобождено от обязательного декла…
В Казахстане внедряется интегрированная система налогового …
Новый Налоговый кодекс: как государство снижает администрат…
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и ч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]