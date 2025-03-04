В Казахстане устанавливать инвалидность будут в заочном формате

Также предполагается сокращение сроков предоставления услуги с трех рабочих дней до одного

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Планируется внедрить упрощенный механизм оказания государственной услуги по установлению инвалидности. Соответствующий проект Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало на портале «Открытые НПА», передает Kazpravda.kz

В ведомстве пояснили, что медико-социальную экспертизу намерены проводить в заочном проактивном формате. Это упростит процесс установления инвалидности, так как медицинские документы будут направляться не трем, а одному эксперту.

Кроме того, предполагается сокращение сроков предоставления услуги с трех рабочих дней до одного.

Нововведения внедрят в пилотном режиме по трем заболеваниям:

- отсутствие или ампутация конечности;

- синдром Дауна;

- мукополисахаридоз у детей.

Публичные обсуждения проекта продлятся до 19 марта.