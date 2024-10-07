Правила реализации этилового спирта установили в Казахстане

Госуслуги , Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Министр финансов приказом от 30 сентября 2024 года внес изменения в Правила хранения и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, правила дополнены новой главой, устанавливающей порядок реализации (отгрузки) этилового спирта на экспорт.

Так, экспорт этилового спирта осуществляют только юридические лица-резиденты РК, имеющие лицензию на производство этилового спирта.

Экспорт этилового спирта допускается с применением транспортной упаковки (тары), разрешенной к использованию международными соглашениями о международной перевозке опасных грузов соответствующими видами транспорта, международными договорами республики.

Под реализацией (отгрузкой) этилового спирта на экспорт в рамках настоящей главы понимается налив спирта с мерников спиртохранилища поставщика в тару, транспорт, а также оформление установленных документов и отправка транспорта с этиловым спиртом с территории поставщика.

Реализация (отгрузка) этилового спирта на экспорт осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по местному часовому поясу.

При этом реализация (отгрузка) этилового спирта не осуществляется с 17 часов дня до 10 часов следующего дня по местному часовому поясу, а также в праздничные и выходные дни.

Этиловый спирт отпускается через мерники, прошедшие в установленные сроки государственную поверку, имеющие пломбы или клейма государственного поверителя и свидетельства об их поверке, с определением его объема, концентрации, температуры и исчислением количества безводного спирта.

Приказ вводится в действие с 8 декабря 2024 года.

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