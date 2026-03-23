Фото: Сгенерировано ИИ

Приказом министра промышленности и строительства утверждены поправки в Правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, передает Kazpravda.kz.

Обновленные правила ориентированы на переход к водосчетчикам нового поколения - «умным» приборам учета, которые не только фиксируют объем потребляемой воды, но и автоматически передают данные без участия человека в информационно-измерительные системы (ИИС) и системы учета энергопотребления.

«Изменения предусматривают установление требований к единой сети передачи данных NB-IoT с возможностью использования технологии LoRaWAN. При этом эксплуатация приборов учета будет осуществляться с приоритетом сети NB-IoT, а ранее установленные приборы, использующие технологию LoRaWAN, смогут применяться до окончания срока их службы», - сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.

Таким образом, водосчетчики нового поколения смогут автоматически передавать данные о потреблении воды, что исключает необходимость ручного снятия показаний и минимизирует ошибки учета.

В документе предусмотрены нормы дистанционного сбора и передачи данных, а также внедрение автоматизированной системы учета энергопотребления (АСУЭ). Введена классификация приборов учета по месту установки, принципу действия и способам передачи данных, включая NB-IoT и LoRaWAN. Также установлены требования к монтажу, эксплуатации и гарантийному сроку обслуживания приборов учета.

Кроме того, документ закрепляет требование о гарантийном сроке обслуживания приборов учета не менее пяти лет.