В Казахстане утвердили сроки реализации «цифрового НДС»

Совместным приказом МЦРИАП и министра финансов утверждены Правила и сроки реализации пилотного проекта по модернизации и совершенствованию оказания госуслуги «Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета» (Цифровой НДС), передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пилотный проект разработан с целью модернизации и совершенствования возврата превышения налога на добавленную стоимость (НДС) с использованием цифрового тенге.

Согласием на участие налогоплательщика в пилотном проекте является открытие БВУ в Системе цифрового тенге налогоплательщику-участнику пилотного проекта цифрового счета и подтверждение платежа в цифровых тенге.

Возврат суммы превышения НДС производится в течение 15 рабочих дней после истечения последней даты, установленной Налоговым кодексом для представления в ОГД декларации по НДС за налоговый период, в которой указано требование о возврате суммы превышения НДС.

Результатом оказания государственной услуги является: зачет превышения суммы НДС в счет погашения имеющейся налоговой задолженности; зачет суммы превышения НДС в счет предстоящих платежей по иным видам налогов и платежей (по требованию), при отсутствии налоговой задолженности; возврат оставшейся суммы превышения НДС на банковский счет налогоплательщика при отсутствии налоговой задолженности.

Совместный приказ вводится в действие с 6 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года.