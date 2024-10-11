В Казахстане введут запрет на экспорт нефтепродуктов

Энергетика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министерство энергетики планирует ввести запрет на экспорт нефтепродуктов железнодорожным и автомобильным транспортом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минэнерго разработал соответствующий проект совместного приказа «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» об установлении запрета сроком на шесть месяцев на вывоз нефтепродуктов с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Он предусматривает запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.

На сегодняшний день отмечается нехарактерное увеличение потребления ГСМ и уменьшение остатков на внутреннем рынке. В частности, существенный рост наблюдается в южных приграничных регионах Казахстана.

Данное обстоятельство связано с существующей разницей в ценах на нефтепродукты в Республике Казахстан и сопредельных странах, которая приводит к их перетокам в приграничные страны.

Вместе с тем, по информации правоохранительных органов существуют определенные схемы вывоза бензина под видом «товаров прикрытия».

Вышеуказанный проект совместного приказа опубликован на сайте «Открытые НПА».

Справочно: после принятия НПА будет введен запрет на вывоз автомобильным транспортом на продукцию c кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00, за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0) и железнодорожным транспортом на продукцию c кодами ТН ВЭД 2710 12, за исключением бензина (ТН ВЭД 2710 12 490 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0).

#энергетика #экспорт #железнодорожный транспорт

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