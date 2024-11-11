В Казахстане ввели ограничения и штрафы на рекламу букмекерских контор и тотализаторов

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан информирует, что с 9 сентября 2024 года на территории Казахстана введены строгие ограничения на рекламу букмекерских контор и тотализаторов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минтуризма и спорта разъяснили, какие есть требования и запреты к рекламе букмекеров.

По наружной рекламе есть следующие запреты: полный запрет на рекламу на открытых пространствах, фасадах зданий, транспортных средствах и наружных конструкциях, за исключением мест расположения букмекерских контор или тотализаторов, внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов. Логотипы и товарные знаки букмекерских контор не могут использоваться в рекламе иных бизнесов.

Запрещена реклама в кинотеатрах, справочниках и общих СМИ, за исключением специализированных спортивных каналов. Телеканалы общего содержания, такие как «Хабар» и «Qazaqstan», вправе размещать рекламу букмекеров только во время прямых трансляций международных спортивных мероприятий.

Полностью запрещено размещение рекламы на транспортных средствах. Реклама разрешена в спортивных СМИ. Рекламировать букмекеров разрешается исключительно специализированным спортивным телеканалам и СМИ, полностью посвященным спортивной тематике и зарегистрированным в установленном порядке.

Что касается спортивных мероприятий, то логотипы и товарные знаки букмекеров могут размещаться на спортивной экипировке и инвентаре спортсменов.

Реклама букмекеров на телеканалах общего содержания разрешена только в период прямых трансляций международных спортивных соревнований. Размещение рекламы до и после трансляции запрещено.

Товарные знаки букмекеров допускается включать в официальные названия спортивных турниров, объектов и проектов при условии соблюдения законодательства.

Несоблюдение требований законодательства о рекламе букмекерских контор или тотализаторов влечет административные штрафы:

Первое нарушение: физические лица — 60 МРП, должностные лица — 80 МРП, субъекты малого предпринимательства и НКО — 120 МРП, субъекты среднего бизнеса — 170 МРП, крупного бизнеса — 400 МРП.

Повторное нарушение в течение года: физические лица — 170 МРП, должностные лица — 200 МРП, субъекты малого предпринимательства и НКО — 250 МРП, субъекты среднего бизнеса — 350 МРП, крупного бизнеса — 650 МРП.

Ответственность за нарушение норм законодательства несут рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель.

Министерство туризма и спорта напоминает, что в случае обнаружения нарушений граждане могут подать жалобу через онлайн-приемную Комитета. Ведомство примет необходимые меры реагирования.