В Казахстане ввели возможность досрочного освобождения для молодых наркопреступников

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С 3 марта 2025 года вступили в силу важные изменения в законодательстве, касающиеся борьбы с наркопреступностью. Эти изменения охватывают ряд аспектов, включая уголовную ответственность за сбыт наркотиков, особенно за действия так называемых «закладчиков», а также ужесточение наказания за создание и переработку наркотических веществ.

«Согласно новому закону, статья 297 Уголовного кодекса сохраняет уголовную ответственность для организаторов наркобизнеса, в том числе за действия «закладчиков», если преступление совершено повторно. Уголовная ответственность теперь будет включать более строгие меры для тех, кто производит или перерабатывает наркотические вещества, а также для тех, кто их распространяет. Это особенно важно в случае, когда преступление связано с наркотиками в больших количествах», - отметил спикер.

Закладчики, распространители наркотиков, будут подвергаться наказанию в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Это наказание было снижено с максимальных десяти лет, что является шагом в сторону гуманизации подхода к осужденным, особенно если речь идет о молодых правонарушителях. Однако, если преступление было совершено в крупном размере, срок наказания может быть увеличен до десяти лет.

«Снижение сроков наказания для закладчиков и распространителей наркотиков позволяет учесть обстоятельства их правонарушений, особенно если они являются молодыми людьми, впервые попавшими в поле зрения закона. Новый закон предусматривает возможность досрочного освобождения для осужденных, а также возможность замены части наказания на более мягкие меры, такие как ограничение свободы. Это поможет не только уменьшить количество молодых людей, находящихся в местах лишения свободы, но и даст им шанс начать новую жизнь», - добавил Куандык Альжанов.

Кроме того, новый закон предусматривает ужесточение наказания для должностных лиц, которые используют свое служебное положение для совершения наркопреступлений. За такие действия теперь будет предусмотрено наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Также закон вводит уголовную ответственность за незаконный оборот химических веществ, которые могут быть использованы для производства наркотиков. Это касается так называемых веществ двойного назначения, которые применяются в различных отраслях, включая химию и медицину.

«Изменения в законодательстве направлены на усиление контроля над незаконным оборотом наркотиков, а также на предотвращение их распространения в обществе. Применение уголовной ответственности за использование специальных химических веществ в наркобизнесе призвано затруднить незаконное производство и распространение наркотиков, что станет важным шагом в борьбе с этим видом преступности», - продолжил спикер.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель МВД отметил, что по данным ведомства, за январь 2025 года было выявлено 773 уголовных преступления, связанных с наркотиками. Сравнение с предыдущим годом показывает незначительный рост числа преступлений.