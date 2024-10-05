В Казахстане завершились командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ

В учении принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны республики

Фото: Минобороны РК

Учения «Нерушимое братство-2024» завершились на учебном полигоне «Берег» Вооруженных сил Республики Казахстан.

За действиями Коллективных миротворческих сил ОДКБ наблюдали министр обороны Республики Казахстан, генерал-полковник Руслан Жаксылыков, заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев одним из приоритетов нашей страны в рамках председательства в Организации Договора о коллективной безопасности отметил необходимость нахождения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в высокой степени готовности. Особый акцент сделан на развитие миротворческого потенциала», – подчеркнул министр обороны.

Коллективные миротворческие силы успешно выполнили поставленные перед ними задачи. В ходе учений отработаны вопросы подготовки и проведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Особое внимание в ходе учений уделялось координации действий между оборонными и другими ведомствами, что позволяет вывести межведомственное и международное взаимодействие на качественно новый уровень.

На командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024» были привлечены инструкторы, непосредственно имеющие опыт и прошедшие подготовку в миротворческих миссиях ООН. Подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно решали миротворческие задачи на контрольно-пропускных пунктах, пунктах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности и оказывали гуманитарную помощь.

В ходе торжественной церемонии закрытия учений министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил уверенность, что каждый из их участников повысил свою полевую выучку и профессионализм, получил опыт ведения операции по поддержанию мира, а также умение координировать действия многонациональных сил.

Напомним, что командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024» поводились в Казахстане с 1 по 5 октября на учебном полигоне «Берег» Вооруженных сил Республики Казахстан. В нем принимали участие национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего на учения привлекалось более 2000 военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.