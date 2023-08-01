Прием документов для поступления в 1 класс завершился в Казахстане

По данным Минпросвещения РК, 70,7% детей выбрали обучение на государственном языке.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане завершена приемная кампания для зачисления детей в 1 класс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По данным ведомства, прием документов продолжался целых 4 месяца – с 1 апреля до 1 августа.

За это время казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся. Другие заявки обрабатываются.

Отмечается, что 70,7% детей выбрали обучение на государственном языке. Прием документов осуществлялся через портал еgov.kz и информационные системы местных исполнительных органов.