В «Казавтожоле» назвали допустимый вес грузовиков для езды по дорогам РК

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Для обеспечения безопасности и долговечности дорожной инфраструктуры, а также для предотвращения повреждений автодорог, существуют строго регламентированные нормы по допустимым массам автотранспортных средств.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Эти нормы зависят от категории транспортного средства и его осей, передает Kazpravda.kz 

Ниже приведены допустимые массы для различных категорий автотранспортных средств в тоннах. 
 
1. Одиночные автотранспортные средства 
 Категории М, N и О (прицеп): 

  • Двухосные: 18,0 т;
  • Трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3): 25 т;
  • Для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, если ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн; 
  • Сочлененные автобусы категории М3: 28 т;
  • Четырехосные, включая с двумя управляемыми осями: 32 т;
  • Пятиосные: 38 т; 
  • С шестью и более осями: 44 т. 

 2. Автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) 

  • Трехосные: 28 т; 
  • Четырехосные: 36 т; 
  • Пятиосные: 40 т; 
  • Шестиосные: 44 т; 
  • С более чем шестью осями: масса не должна превышать сумму допустимых масс одиночных автотранспортных средств.

 «Эти нормы помогают не только сохранить целостность дорожного полотна, но и способствуют безопасной эксплуатации транспортных средств. Соблюдение данных требований является обязательным для всех владельцев и водителей транспортных средств, чтобы избежать штрафных санкций и других юридических последствий», - добавили в пресс-службе «Казавтожола».

#казахстан #КазАвтоЖол #грузовики

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