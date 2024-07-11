В «Казавтожоле» назвали допустимый вес грузовиков для езды по дорогам РК

Для обеспечения безопасности и долговечности дорожной инфраструктуры, а также для предотвращения повреждений автодорог, существуют строго регламентированные нормы по допустимым массам автотранспортных средств.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Эти нормы зависят от категории транспортного средства и его осей, передает Kazpravda.kz

Ниже приведены допустимые массы для различных категорий автотранспортных средств в тоннах.



1. Одиночные автотранспортные средства

Категории М, N и О (прицеп):

Двухосные: 18,0 т;

Трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3): 25 т;

Для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, если ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн;

Сочлененные автобусы категории М3: 28 т;

Четырехосные, включая с двумя управляемыми осями: 32 т;

Пятиосные: 38 т;

С шестью и более осями: 44 т.

2. Автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа)

Трехосные: 28 т;

Четырехосные: 36 т;

Пятиосные: 40 т;

Шестиосные: 44 т;

С более чем шестью осями: масса не должна превышать сумму допустимых масс одиночных автотранспортных средств.