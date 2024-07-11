В «Казавтожоле» назвали допустимый вес грузовиков для езды по дорогам РК

Для обеспечения безопасности и долговечности дорожной инфраструктуры, а также для предотвращения повреждений автодорог, существуют строго регламентированные нормы по допустимым массам автотранспортных средств.
Эти нормы зависят от категории транспортного средства и его осей, передает Kazpravda.kz
Ниже приведены допустимые массы для различных категорий автотранспортных средств в тоннах.
1. Одиночные автотранспортные средства
Категории М, N и О (прицеп):
- Двухосные: 18,0 т;
- Трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3): 25 т;
- Для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, если ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн;
- Сочлененные автобусы категории М3: 28 т;
- Четырехосные, включая с двумя управляемыми осями: 32 т;
- Пятиосные: 38 т;
- С шестью и более осями: 44 т.
2. Автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа)
- Трехосные: 28 т;
- Четырехосные: 36 т;
- Пятиосные: 40 т;
- Шестиосные: 44 т;
- С более чем шестью осями: масса не должна превышать сумму допустимых масс одиночных автотранспортных средств.
«Эти нормы помогают не только сохранить целостность дорожного полотна, но и способствуют безопасной эксплуатации транспортных средств. Соблюдение данных требований является обязательным для всех владельцев и водителей транспортных средств, чтобы избежать штрафных санкций и других юридических последствий», - добавили в пресс-службе «Казавтожола».