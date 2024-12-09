В KAZENERGY состоялась встреча с Хелен Кларк – председателем правления инициативы прозрачности добывающих отраслей

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9 декабря на площадке Ассоциации состоялась встреча Хелен Кларк–Председателя Правления ИПДО с Председателем Ассоциации KAZENERGY Магзумом Мирзагалиевым и представителями компаний-членов KAZENERGY из числа национальных компаний и транснациональных корпораций, работающих на казахстанских месторождениях нефти и газа

Фото: пресс-служба KAZENERGY

Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов в области прозрачности и ответственного управления природными ресурсами. В рамках встречи были рассмотрены перспективы совершенствования механизмов раскрытия данных, активизации взаимодействия между заинтересованными сторонами и укрепления позиций Казахстана в рамках ИПДО.

Председатель KAZENERGY Магзум Мирзагалиев в своем выступлении отметил:

«Казахстан, как ведущий мировой производитель углеводородов и урана, стремится к максимальной открытости и подотчетности в управлении природными ресурсами. Через партнерство с ИПДО мы намерены поднять стандарты прозрачности, улучшить деловой климат и укрепить положительный имидж Казахстана на международной арене».

Руководство Международного секретариата ИПДО со своей стороны позитивно оценило участие членов KAZENERGY в реализации международной инициативы.

«По оценке Секретариата, добывающие компании Казахстана в полной мере, активно и эффективно участвовали в ИПДО, как с точки зрения раскрытия информации, так и участия в работе Национального совета ИПДО» - отметила госпожа Хелен Кларк.

Она также отметила высокий уровень цифровизации предоставления отчетности по ИПДО компаниями-членами KAZENERGY.

Участники встречи подчеркнули, что активизация участия компаний в деятельности ИПДО будет способствовать повышению эффективности реализации инициативы и укреплению роли Казахстана в международном сообществе.

«Сегодняшняя встреча подтвердила нашу приверженность устойчивому развитию. Активное участие компаний-членов KAZENERGY сыграет ключевую роль в успешном сотрудничестве с ИПДО и в формировании устойчивого будущего для добывающих отраслей Казахстана», – заключил М.Мирзагалиев.

Результаты встречи подтвердили готовность Ассоциации KAZENERGY и ее компаний-членов продолжать активное взаимодействие с ИПДО, укрепляя репутацию Казахстана в качестве лидера в области устойчивого развития и прозрачности на евразийском пространстве.

 

СПРАВОЧНО:

ИПДО – это международный стандарт, направленный на повышение прозрачности и подотчетности в нефтегазовом и горнодобывающем секторах. Основная цель – обеспечить открытость платежей компаний и поступлений правительств от добычи природных ресурсов, что способствует ответственному управлению ресурсами.

Казахстан присоединился к исполнению стандартов ИПДО с 2007 года.

Реализацию международной инициативы осуществляет Национальный совет заинтересованных сторон, куда входят представители профильных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций, неправительственные организации и депутаты Мажилиса Парламента РК. Ассоциация KAZENERGY представляет интересы нефтегазовых компаний и АО «НАК «Казатомпром».

Деятельность Совета координируется Национальным Секретариатом в лице Министерства промышленности и строительства РК.

Хелен Кларк – Председатель Правления ИПДО, бывший Премьер-министр Новой Зеландии (1999-2008гг.) и бывший Администратор Программы развития ООН (2010-2017гг.). Она является влиятельной фигурой в глобальной политике, активно продвигая вопросы устойчивого развития, прозрачности и подотчетности.

#Казахстан #KAZENERGY #ИПДО

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