Жители поселка не раз поднимали вопрос качества подаваемой в дома воды, которая в основном поступала из Кенгирского водохранилища. Близость к данному водоему предприятий тяжелой промышленности и ряд других факторов делают ее малопригодной для потреб­ления.

В декабре проект водоснабжения поселка Кенгир из подземных источников был завершен. Эскулинский водовод успешно доведен до поселка, чистая вода уже поступает в дома жителей. На очереди – областной центр. Жители Жезказгана надеются, что проекты водоснабжения из подземных источников, а также реконструкция очистных сооружений и водопроводных сетей будут осуществлены в ближайшие два года.