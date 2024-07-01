В Кыргызстане сель смыл автомобиль, есть погибшие

В Кара-Кульджинском районе Ошской области при стихийном бедствии погибли три человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Кабар

30 июня, около 22:15, из-за сильных дождей на участке Абышка-Оозу села Жетим-Добо Кара-Гузского айылного аймака смыло селем автомобиль «Део Матиз», сообщает МЧС КР.

Внутри транспорта находились 5 человек, одного спасли местные жители, остальных унесло селем.

В настоящее время спасатели обнаружили тела троих граждан, поиски еще одного продолжаются.

На месте поисково-спасательные работы ведут 50 спасателей МЧС, 40 сотрудников МВД, медики и 300 местных жителей.

Напомним, что 28 июня в 16:10 часов произошло еще одно происшествие: в Ноокатском районе в результате селя погибли люди. Среди них четверо казахстанских детей. Их тела доставили в Усть-Каменогорск.