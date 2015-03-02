В Китае автомобиль переехал пятерых человек на скоростной трассе

В автокатастрофе, произошедшей 1 марта на подъезде к Шэньчжэньскому международному аэропорту Баоань, погибли пятеро человек. Об этом сообщает Kazpravda.k
z со ссылкой на Лента.ру
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В результате аварии еще 16 человек получили ранения. Инцидент произошел в 16.17 по местному времени, когда красный седан Mercedes-Benz переехал группу людей на пятиполосной эстакаде.
Из погибших двое найдены на самой дороге, еще трое – на земле под ней. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.
Полиция уже начала расследование автокатастрофы. Китайские власти пока не сообщают подробностей происшествия, в частности, о состоянии водителя.