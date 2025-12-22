В Китае человекоподобные роботы производят аккумуляторы для электрокаров

Китай,Технологии
556
Айман Аманжолова
корреспондент

Компания CATL стала первым в мире производителем аккумуляторов, внедрившим человекоподобных роботов в массовое производство аккумуляторных блоков, заменив человека на ключевых технологических этапах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Видео сгенерировано нейросетью Midjourney

Новая роботизированная производственная линия на предприятии CATL в Лояне (провинция Хэнань) стала первым в мире примером крупномасштабного применения гуманоидных роботов в данной отрасли.

Робот под названием Xiaomo способен выполнять сложные операции, включая высокоточное подключение аккумуляторных разъемов, что стало важной вехой в применении роботов в передовом промышленном производстве.

В ноябре CATL начала массовый выпуск литий-железо-фосфатных элементов пятого поколения, отличающихся более высокой энергетической плотностью, увеличенным сроком службы и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Xiaomo был разработан компанией Spirit AI — стартапом в области робототехники из Ханчжоу, основанным в 2024 году при поддержке CATL. Это сотрудничество отражает более широкую стратегию CATL по интеграции передовой робототехники и искусственного интеллекта в масштабные промышленные процессы.

Xiaomo призван заменить человека на критически важных этапах финального контроля — EOL (End of Line) и DCR (измерение внутреннего сопротивления постоянному току). Эти проверки выполняются непосредственно перед сходом аккумуляторных блоков с линии. Ранее на этих этапах рабочим приходилось вручную подключать высоковольтные тестовые разъемы — процесс, связанный с риском искрения и сложностями в обеспечении стабильного качества и производительности.

Оснащенный продвинутой сквозной моделью Vision–Language–Action (VLA), Xiaomo демонстрирует высокую способность к восприятию окружающей среды и точному выполнению задач. Робот самостоятельно справляется с неопределенностями, такими как вариации положения материалов и точек подключения, динамически корректируя позу и регулируя усилие при установке и извлечении гибких кабельных жгутов. Это обеспечивает надежные соединения без повреждения чувствительных компонентов.

В реальных производственных условиях Xiaomo достигает уровня успешных подключений свыше 99 %, сохраняя тактовое время, сопоставимое с показателями опытных рабочих. Помимо основных функций, робот в режиме реального времени контролирует состояние соединений кабельных жгутов и сигнализирует о выявленных аномалиях, снижая уровень дефектов.

В CATL отметили, что гуманоидный робот Xiaomo уже задействован в непрерывных производственных операциях для нескольких моделей аккумуляторов, обеспечивая суточную производительность почти в три раза выше ручного труда при высокой стабильности и воспроизводимости результатов. Компания рассматривает внедрение Xiaomo как базу для дальнейшего развития автоматизации и интеллектуального производства на своих линиях сборки аккумуляторных блоков.

Активное продвижение автоматизации происходит на фоне укрепления лидерства CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей. Сегодня компания CATL занимает 38,1% доли мирового рынка аккумуляторов для электромобилей.

 

#Китай #робот #аккумулятор #гуманоид

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Google объявил о запуске модели ИИ Gemini на казахском языке
TikTok подписала сделку по продаже доли США
В Астане обсудили влияние радиоволн 4G и 5G на здоровье чел…
Китай запустил режим независимых таможенных операций на Хай…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]