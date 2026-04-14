и приблизился к рекорду Усэйна Болта в беге

Фото: © Unitree Robotics

Китайская компания Unitree Robotics опубликовала новый видеоролик, на котором ее человекоподобный робот H1 развивает скорость до 10 метров в секунду, и заявила о новом мировом рекорде, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Испытания проходили на легкоатлетическом стадионе: при прохождении датчика измерения скорости робот показал 10,1 метра в секунду, хотя в компании отметили возможную погрешность измерений.

Этот результат приближается к скорости, которую показал Усэйн Болт во время своего мирового рекорда на дистанции 100 метров (9,58 секунды) в 2009 году. По данным Global Times, в компании допускают, что уже к середине 2026 года человекоподобные роботы смогут преодолеть десятисекундный рубеж на стометровке.

Длина бедра и голени H1 в сумме составляет 80 сантиметров. Весит он около 62 килограммов - примерно как средний человек, а в описании подчеркивается, что его скорость бега соответствует уровню мировых чемпионов.

На прошлой неделе Unitree Robotics объявила о планах вывести на мировой рынок доступного человекоподобного робота R1, подготовленного для спортивных задач, по цене около 4000 долларов. Основными рынками станут Северная Америка, Европа, Япония и Сингапур.