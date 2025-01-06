В Китае продолжают строить «великую солнечную стену»

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Песчаная и почти безжизненная пустыня Кузупчи во Внутренней Монголии когда-то имела репутацию «моря смерти». Однако совсем недавно ее дюнные поля стали морем фотоэлектрических возможностей, преобразованных всплеском установленных солнечных панелей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Это строительство стало частью многолетнего плана КНР по возведению «великой солнечной стены», призванной генерировать достаточно энергии для обеспечения Пекина.

Проект, который, как ожидается, будет завершен в 2030 году, будет иметь длину 400 километров, ширину 5 километров и максимальную генерирующую мощность 100 гигаватт.

Солнечная погода, ровная местность и близость к промышленным центрам делают Кубуки желанным местом для производства солнечной энергии. Панели устанавливаются в длинной узкой полосе дюн к югу от реки Хуанхэ между городами Баотоу и Баяннур. Спутники NASA Landsat 8 и 9 сделали снимки, показывающие расширение зоны действия солнечных ферм с декабря 2017 года по декабрь 2024 года.

По состоянию на июнь 2024 года Китай лидировал в мире по мощности действующих солнечных электростанций с 386 875 мегаваттами, что составляет около 51 процента от общемирового показателя, согласно данным Global Solar Power Tracker. На втором месте находятся США с 79 364 мегаваттами (11 процентов), за ними следует Индия с 53 114 мегаваттами (7 процентов).

Рост солнечной энергетики в Китае был особенно быстрым в течение последнего десятилетия. В период с 2017 по 2023 год действующая солнечная мощность страны выросла в среднем на 39 994 мегаватт в год. Солнечная мощность Соединенных Штатов увеличилась в среднем на 8 137 мегаватт за тот же период.

Ранее, самый длинный трансморской мост открыли в Китае. Общая протяженность нового моста составляет 7,6 км.

В конце декабря самый длинный в мире скоростной тоннель проложили на северо-западе Китая. Длина тоннеля - 22,13 километра.