В КНР начали расследование в отношении замглавы ЦВС и главы Объединенного штаба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Власти Китая начали расследование "за нарушение дисциплины и закона" против зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС КНР Лю Чжэньли, сообщает в субботу министерство обороны КНР.

«Член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и член начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что ЦК КПК принял решение начать расследование в отношении Чжан Юся и Лю Чжэньли.

Термин "серьезное нарушение дисциплины" в официальных заявлениях обычно означает, что чиновника подозревают в коррупции.