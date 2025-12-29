Она усилит здравоохранение всего северного макрорегиона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан

В городе Кокшетау продолжается строительство новой многопрофильной больницы на 630 коек, начатое в октябре 2024 года.

Проект является одним из наиболее значимых и системных инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения страны.

Строительство объекта реализуется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и имеет стратегическое значение для Акмолинской области и всего северного макрорегиона.

На протяжении многих лет стационарная медицинская помощь в регионе оказывалась в условиях разрозненной и морально устаревшей инфраструктуры.

Новая больница в Кокшетау призвана принципиально изменить сложившуюся ситуацию. Проект реализуется как единый современный медицинский комплекс, который объединит в одном пространстве приёмно-диагностические службы, экстренную медицинскую помощь, хирургические и терапевтические подразделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также службы восстановительного лечения и реабилитации.

Ввод в эксплуатацию новой больницы позволит существенно расширить возможности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи на месте, а также сократить вынужденные направления пациентов в другие регионы.

Оснащение медицинского комплекса будет осуществляться современным высокотехнологичным оборудованием в соответствии с действующими стандартами.

Проект имеет и важное кадровое значение. Создание современной, технологичной рабочей среды является одним из ключевых факторов для привлечения и закрепления квалифицированных медицинских специалистов в регионе.

Строительство многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау — это не просто возведение нового объекта, а часть системной государственной политики по модернизации здравоохранения страны.