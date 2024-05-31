В Колумбии конфисковали имущество брата наркобарона Пабло Эскобара

В колумбийской прокуратуре отметили, что изъятые два поместья оценивают в $1,2 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Колумбийская прокуратура конфисковала два поместья стоимостью $1,2 млн, принадлежащие брату наркобарона Пабло Эскобара и купленные на деньги от наркоторговли.

«Прокуратура арестовала с целью прекращения права собственности два поместья, которые принадлежали Роберто де Хесусу Эскобару по прозвищу Медвежонок, брату умершего главаря Медельинского картеля Пабло Эмилио Эскобара», - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X.

По его данным, конфискованное имущество оценивается в 4,77 млрд колумбийских песо ($1,2 млн).

«Прокуратура установила, что недвижимость была оплачена на средства, полученные незаконным образом Пабло Эскобаром», - отметило ведомство.

Пабло Эскобар вошел в историю как один из самых жестоких преступников XX века. Он был убит в перестрелке с полицией в 1993 году.