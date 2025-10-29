В Конаеве появились smart-остановки

Хорошая новость
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

За последние два года в административном центре Алматинской области установлено 50 новых остановочных комплексов общественного транспорта. По информации местных властей, в настоя­щее время эти объекты проходят этап цифровизации.

фото пресс-службы акимата Конаева

Как сообщил руководитель городского отдела пассажирских перевозок и автомобильных дорог Багдат Алиев, каждая остановка оснащается четырьмя камерами видеонаблюдения, способными распознавать лицо человека и фиксировать все происходящее вокруг на расстоянии до 50 м.

– Это делается для борьбы с актами вандализма, – пояснил специалист. – В ближайшее время видеокамеры будут подключены к Центру оперативного управления городской полиции, что позволит быстро выявлять и привлекать к ответственности нарушителей, повреждающих казенное имущество. Применение современных технологий необходимо для повышения комфорта и безопасности горожан.

Помимо систем видеонаблюдения умные остановки оснащают зарядными устройствами для мобильных телефонов, а также мониторами, отображающими в реальном времени маршрут и движение автобусов. Кроме того, ведутся переговоры с крупными компаниями-провайдерами Интернета по обеспечению остановочных комплексов услугой бесплатного Wi-Fi.

По словам Багдата Алиева, павильо­ны будут открыты только в часы движения общественного транспорта. Это позволит поддерживать в них чистоту и порядок. Представители городского акимата просят граждан сообщать о фактах вандализма и других нарушениях через единый контакт-центр 109.

В ближайших планах – привести все автобусные остановки Конаева к единому архитектурному стилю.

