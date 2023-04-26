Годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа в Костанае

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Оставшись в комнате один, ребенок взобрался на подоконник и выпал в открытое окно. В ДЧС Костанайской области отметили, что он чудом остался в живых, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию городской детской больницы. Врачи установили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое», – говорится в сообщении.

ДЧС Костанайской области призывает родителей не оставлять без присмотра детей, установить на окна решетки или блокираторы и помнить, что москитные сетки – не защита от падения.