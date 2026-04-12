В городе планируется строительство эко-парка площадью 43,8 гектара, а также возведение нового многофункционального стадиона, передает Kazpravda.kz

Проект создания лесопарковой зоны осуществляется в рамках поручений Касым-Жомарт Токаев по развитию экологических пространств. На территории будущего парка предусмотрены беговые и велодорожки протяжённостью 2,5 км, спортивные площадки, зоны отдыха и подземный переход через микрорайон «Астана».

Параллельно в триатлон-парке ведётся строительство современного стадиона.

Уже состоялась церемония закладки первого кирпича. Объект будет включать футбольное поле, площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки и легкоатлетический сектор.

«В регионе ведётся системная работа по благоустройству и развитию общественных пространств. В рамках программы реализуются проекты по созданию парков, спортивных зон и модернизации инфраструктуры. Особое внимание уделяется озеленению и формированию комфортной городской среды. Эти меры направлены на повышение качества жизни населения», - сообщили в Акимате региона.

В текущем году в населённых пунктах региона планируется высадить более 77 тысяч саженцев, а также провести ремонт фасадов жилых домов, установить новые детские площадки и снести аварийное жильё.

С 2024 года в рамках программы благоустроено более 400 общественных пространств, ликвидированы сотни несанкционированных свалок и снесено свыше тысячи ветхих зданий. Уровень уличного освещения в регионе увеличился до 94%.