В Костанае женщину убили в её квартире

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В Костанае в одной из квартир дома №25 по улице Зелёная обнаружено тело пожилой женщины. Об убийстве в полицию сообщили соседи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

«На место выезжали следственно-оперативная группа, руководство полиции Костаная, криминалисты, кинологи. Полицией задержан подозреваемый в убийстве женщины. 23-летний житель города водворен в ИВС. Проводятся дальнейшие следственные действия», - сообщили в областном департаменте полиции.

Иная информация, согласно статье 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается, добавили в ведомстве.