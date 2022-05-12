Общество
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Валентина Мелехова

Одни закроют, другие откроют

Большое количество малокомплектных школ – отличительная особенность региона. Всего их 316, то есть почти 70% от общего количества. 110 из них не соответствуют гарантированному нормативу. Как правило, в этих учебных заведениях много педагогов, не имеющих соответствующего образования.

– По этой причине в 2021 году в области закрыто 13 начальных, реорганизовано 12 средних и основных школ. Согласно предварительным данным отделов образования, в текущем году планируются закрытие 11 начальных и реорганизация четырех средних школ в основные и 9 основных – в начальные. При этом для их сохранения важно рассмотреть все перспективы села: возможность увеличения контингента, в том числе путем переселения жителей из южных регионов. К слову, за последний год в Костанайскую область переехали 278 человек, в том числе 28 детей школьного и 51 дошкольного возраста. Немаловажна и проблема решения кадрового вопроса через создание условий для педагогов, – пояснила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова. – Для обучения детей в закрытых и реорганизованных школах области действуют 20 пришкольных интернатов, в которых созданы условия для проживания. За последние пять лет отремонтировано 12, или 60%, интернатов на один миллиард тенге, а в 2022 году планируется ремонт трех интернатов на 587 миллионов тенге.

Дети, проживающие в селах, где больше нет школ, вынуждены ездить за получением знаний в соседние. Всего в Костанайской области порядка 3 тыс. таких школьников. Для их подвоза задействовано 148 единиц автотранспорта. В текущем году планируется докупить еще 30 автобусов.

Вместе с тем в ближайшие три года в области планируют построить 14 новых школ. Строительство трех уже ведется: одну возводят в Карабалыкском районе и еще две в строящихся микрорайонах областного центра «Береке» и «Кунай».

– Также на сегодняшний день имеется ПСД с положительным заключением экспертизы на строительство пяти школ в городах Аркалыке и Житикаре, селе Енбек Костанайского района, селе Гурьяновка Карабалыкского района и поселке Кушмурун Аулиекольского района. Потребность в финансировании на их строительство сос­тавляет 8,2 миллиарда тенге. На 2023 год запланировано строительство трех школ в городах Рудном, Тобыле и в селе Заречном, – заключила Зауре Байменова.

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