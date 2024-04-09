В Костанайской области завершена активная фаза паводков

Паводки
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В основных водоемах региона постепенно снижается сброс воды. Так, на Каратомарском водохранилище за последние сутки сброс воды уменьшился на 1 100 кубометров в секунду и составил 2 200 кубометров в секунду. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов, передает Kazpravda.kz

Фото: ortcom.kz

Также снижение сброса наблюдается по Верхне-тобольскому и Желкуарскому водохранилищам. Кроме того, снижается уровень воды на реках. На верховьях реки Тобол за последние сутки зафиксирован спад на 91 см, на реке Аят – на 124 см.

«Снижение уровней воды на реках Тюнтюгур, Кундузды и Карасу в Карасуском районе за сутки составило от 13 до 97см. На реках Торгай, Дамды и Кабырга в южной части области еще сохраняется высокий уровень. Продолжается работа по оказанию помощи всем пострадавшим от паводков. Начались единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь», – сказал заместитель акима области. 

На сегодняшний день социальная помощь в размере 50 МРП выплачена 587 семьям на сумму 107,3 млн тенге. Из-за аварийного отключения без электроснабжения остаются 28 населенных пунктов. Опоры находятся в воде, что затрудняет работу по их восстановлению, как только вода уйдет работы будут продолжены.

«В период паводков было ограничено движение на 24 автодорогах, по 9 дорогам движение уже восстановлено, по остальным работы продолжаются. Специально созданные комиссии продолжают работу по оценке причиненного ущерба. По итогам данной оценки всем пострадавшим будет полностью возмещен ущерб», – сказал спикер.

#паводки #вода #Костанайская область

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