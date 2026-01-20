Год рабочих профессий принес в Аграрно-индустриальный колледж города Атбасара ощутимые перемены. Учебное заведение заметно укрепило свои позиции в качестве современной площадки подготовки рабочих и технических специалистов, подтверждая, что они сегодня – прочная основа развития регио­нальной экономики.

К слову, год назад колледж возглавил Аскер­бек Тюлебаев, хорошо знакомый со спецификой системы среднего профессионального образования, ориентированный на обновление и развитие образовательных подходов. По словам преподавателей и студентов, с его приходом жизнь колледжа буквально переформатирована, стала более насыщенной и разнообразной. Акцент руководитель сделал на практико-ориентированное обу­чение, партнерство с предприятиями и вовлечение студентов во внеучебную деятельность.

Поэтому прошлый год стал для коллектива весьма показательным. Самое важное – в полном объеме выполнен государственный образовательный заказ по приему абитуриентов, и это очень хороший знак.

В ответ на запросы рынка была открыта новая специальность «бухгалтерский учет и аудит», а также квалификация по направлению «техник по администрированию базы данных». Примечательно, что вновь есть набор студентов и на такую востребованную нынче специальность, как «механизация сельского хозяйства». Последнее решение руководства колледжа напрямую связано с потребностями аграрного сектора Атбасарского района, испытывающего, как и другие районы области, устойчивый спрос на квалифицированные кадры.

Существенные изменения произошли и в материально-технической базе, что также немаловажно. Молодежь ведь всегда привлекает современное оборудование, в технически оснащенных кабинетах и на производственных площадках учиться более интересно.

Среди заметных шагов – укреп­ление имею­щихся и выстраивание новых прочных парт­нерских отношений с аграрными предприя­тиями региона. А эта задача, как известно, ключевая для системы профессионального образования. Так, в сентябре 2025 года был подписан меморандум с ТОО «КазАгроМаш», в декабре – с ТОО «Агро Синтез-2020», а также с несколькими индивидуальными предпринимателями района, заинтересованными в выпускниках колледжа, в том числе в рамках целевого обучения. Кстати, в ТОО ­«КазАгроМаш» уже проходят оплачиваемую практику будущие сварщики.

Год рабочих профессий стал для Аграрно-индустриального колледжа и временем налаживания конструктивного взаимодействия с местными исполнительными органами. Инициированные учебным заведением мероприятия с приглашением представителей бизнеса дали возможность потенциальным работодателям лучше ­узнать, как и чем живут сегодня учащиеся, что им интересно. У гостей была возможность обсудить вместе с педагогами развитие учебного процесса. И это тоже очень важно, поскольку такие встречи помогают сделать обучение ближе к реальной работе, готовить специалистов, которых ждут на производстве.

Практическое наполнение получила работа попечительского и индустриального советов, которые стали реальными площадками для заинтересованного диалога.

В Атбасарском колледже активно развивают и практико-ориентированные проекты. Один из разрабатываемых в настоящее время назван «Улица ремесленников». Свою идею руководитель колледжа представил бизнес-структурам и производственникам района. Суть проекта в том, что на территории учебного заведения планируется размес­тить павильоны-мастерские по оказанию услуг населению. Открыть их смогут как предприниматели, так и социальные парт­неры колледжа, а работать в мастерских будут студенты. Для молодых людей это станет возможностью получить реальный практи­ческий опыт и первый заработок. В колледже считают, что такая инициатива укрепит уважение к рабочим профессиям, привлечет внимание студентов к важности практических навыков, поможет понять ценность труда.

Проект подразумевает и встречи студентов в мастерских и учебных кабинетах со специалистами из разных сфер экономики. Совмещая теорию и практику, мастера будут передавать молодежи профессиональные навыки, делиться реальным опытом работы.

В учебном заведении не исключают, что со временем эта площадка колледжа, расположенного в одном из развивающихся микрорайонов Атбасара, может стать не только образовательным центром, но и вырасти в своеоб­разное социально-культурное пространство.

В планах у руководства колледжа – наладить сотрудничество с предприятиями автомобильной промышленности Костанайской области. Это позволит учебному заведению расширить возможнос­ти подготовки востребованных на рынке специалис­тов, усилить позиции в этом направлении.

Кропотливая работа для улучшения образовательного процесса продолжается. Особое внимание будет уделено привлечению инвес­тиций и поддержке со стороны агробизнеса для усиления связки «образование – производство».