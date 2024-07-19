В Кыргызстане запретили рекламу услуг гадалок и магов

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Президент КР Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рекламе», передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kg.

Документ принят Жогорку Кенешем 12 июня 2024 года. Он предусматривает запрет на рекламу оккультно-мистических услуг и лиц, их предоставляющих.

Закон направлен на исключение манипулирования сознанием граждан в области предоставления услуг какими-либо оккультными, магическими и другими недостоверными способами, предлагающими решение тех или иных задач, для извлечения собственной выгоды.

Ранее также МВД Таджикистана ужесточило ответственность для гадалок и мулл.