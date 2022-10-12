Общество
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
Наталья Денисова

Кто виноват?

И только поддержка региональной палаты предпринимателей помогла женщине добиться справедливости. Но обо всем по порядку.

Кызылординское ТОО «Адилет-Авто» занимается торговлей масел для автотранспорта. Постановление же об административном правонарушении в отношении директора товарищества с последовавшим крупным штрафом вынес департамент по Кызылординской области Комитета технического регулирования и метрологии РК. Государственный орган принял такое решение на основании заявления общества юридических лиц «Ассоциация производителей и потребителей автохимии Казахстана».

Эта ассоциация в мае текущего года приобрела у предпринимателя антифриз марки Extra. В итоге возникли сомнения в качестве этого товара, и общество юридических лиц обратилось с заявлением в уполномоченный орган.

Директор же ТОО «Адилет-Авто» Индира Кулмахова, ознакомившись с постановлением о наложении штрафа, в недоумении:

– Масла для автотранспорта товарищество само не производит. Приобретая оптом товар у других субъектов, мы, по сути, занимаем­ся перепродажей. Что касается антифриза, есть с его поставщиком соответствующий договор, сопроводительные документы и декларация о соответствии.

Штраф в 600 тыс. тенге – крупная сумма для товарищества. Здесь работает совсем небольшой штат, и у каждого работника на иждивении члены семьи.

– Никого сокращать или ущемлять в заработной плате не хотелось, и я вынуждена была обратиться за защитой своих прав в палату предпринимателей, так как меня оштрафовали зря, – рассказала Индира Кулмахова.

А юристы палаты предпринимателей Кызылординской области доказали уже в суде незаконность постановления о наложении того штрафа. Во-первых, департамент по Кызылординской области Комитета технического регулирования и метрологии РК не проводил внеплановую либо другую проверку ТОО «Адилет-Авто», оснований для нее нет. Да и до 1 января 2023 года в нашей стране действует мораторий на проверку деятельности субъектов малого предпринимательства с посещением.

Во-вторых, само постановление было вынесено на основании доказательств, полученных с нарушением соответствующих нормативных правовых актов. В данном конкретном случае отбор антифриза был произведен обществом юридических лиц без участия предпринимателя и уполномоченного органа, что, в свою очередь, порождает сомнения: а о том ли товаре идет речь?

– Уполномоченным органом не соблюдены процессуальные нормы административного делопроизводства, – рассказала юрист палаты предпринимателей Кызылординской области Гульнур Курмантаева. – В связи с чем на основании выявленных нарушений и других фактов, имеющих значение для административного дела, палатой подготовлена жалоба, подана в специализированный суд по административным правонарушениям города Кызылорды. И судом она удовлетворена в полном объеме. Тем самым постановление департамента по Кызылординской области Комитета технического регулирования и метрологии в отношении ТОО «Адилет Авто» отменено. Предпринимательнице не придется платить штраф.

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