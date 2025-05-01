Сегодня на площади Дома дружбы состоялось праздничное мероприятие «Земля Сыра – обитель мира и согласия», посвященное 1 мая – Дню единства народа Казахстана

Фото: Багдат Есжанов

В рамках торжества на площади развернули свою работу выставки ремесленников, картин юных художников, особое настроение публике подарили участники праздника «Фестиваль птиц».

Жителей региона с праздником мира и согласия поздравил аким области Нурлыбек Налибаев, отметивший, что сохранение единства и сплоченной населения региона - это гражданский долг каждого жителя Приаралья. Глава региона высоко оценил вклад представителей более 30 этносов региона в развитие экономики, культуры, спорта, образования, науки области.

В рамках торжества медалями в честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана отмечены члены этнокультурных объединений.

В большом праздничном концерте приняли участие представители всех этносов, проживающих в Приаралье.