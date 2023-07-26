В Кызылорде началось бесплатное обучение женщин в рамках национального проекта «Мен – кәсіпкер»
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Марьяна Касимова
При Палате предпринимателей Кызылординской области создан и функционирует центр развития женского предпринимательства, который представляет собой площадку для нефинансовой поддержки женских инициатив. Здесь представительницы прекрасного пола могут получить консультативные услуги по стартапам, продвижению действующего бизнеса, а также принять участие в программах по обучению и мероприятиях различного плана.