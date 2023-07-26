В Кызылорде началось бесплатное обучение женщин в рамках национального проекта «Мен – кәсіпкер»

– Сейчас, во время учебы, наши менторы постараются охватить широкий спектр вопросов, с которыми может столкнуться предприниматель, – рассказала ментор проекта Наталья Мишукова. – Учим мы женщин финансовой грамотности, маркетингу, искусству переговоров, бухгалтерскому учету, работе с партнерами, специалистами различного профиля, даем знания о законах в области предпринимательства. И есть сопровождение ментора или наставничество – этой услугой могут воспользоваться женщины, уже имеющие бизнес, то есть зарегистрированные в качестве предпринимателя и работающие как минимум год. На сегодня нашими услугами пользуются 12 женщин-предпринимательниц. Хотелось бы отметить, что работа с ними весьма результативна.

Напомним, инициатива «Мен – кәсіпкер» осуществляется в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021–2025 годы. Проект в пилотном режиме запустили в 2022 году в четырех регионах республики. Он призван помочь начинающим предпринимательницам развить свое дело и вывести товары на рынок сбыта.

В нынешнем году им охвачены уже все регионы Казахстана. В Кызылординской области проект состоит из двух направлений.

Первое направление – это центры развития женского предпринимательства, служащие площадкой нефинансовой поддержки бизнесвумен, а также женщин с предпринимательской инициативой. Второе направление – «Кәсіпке бағыт», которое включает в себя повышение компетенций и отраслевую подготовку. И все это бесплатно.