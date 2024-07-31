В Кызылорде распахнул двери современный спортивный комплекс «Мың бала»
11
Событие, что символично, произошло в день открытия Олимпийских игр в Париже-2024. Это вторая крупная спортивная арена в микрорайоне «Акмешит», построенная товариществом «Абай-Даулет». Стоимость проекта – 500 млн тенге, общая площадь сооружения – 5 тыс. кв. м. В «Мың бала» в секциях по боксу, кикбоксингу, таэквондо, дзюдо, самбо, қазақ күресі, греко-римской борьбе, волейболу, баскетболу, футболу, национальным танцам и национальному виду стрельбы из лука свои навыки будут оттачивать свыше тысячи детей.