В Кызылорде распахнул двери современный спортивный комплекс «Мың бала»

Общество , Спорт
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Событие, что символично, произошло в день открытия Олимпийских игр в Париже-2024. Это вторая крупная спортивная арена в мик­рорайоне «Акмешит», построенная товариществом «Абай-Даулет». Стоимость проекта – 500 млн тенге, общая площадь сооружения – 5 тыс. кв. м. В «Мың бала» в секциях по боксу, кикбоксингу, таэквондо, дзюдо, самбо, қазақ күресі, греко-римской борьбе, волейболу, баскетболу, футболу, национальным танцам и национальному виду стрельбы из лука свои навыки будут оттачивать свыше тысячи детей.

фото акимата области

А первый спорткомплекс Naman Ata был открыт в декабре 2021 года с участием председателя Сената Маулена Ашимбаева. В нем действуют восемь бесплатных спортивных секций, в которых занимаются около 1 300 детишек не только из областного центра, но и пригородных аульных округов.

Как отметил глава ТОО «Абай-Даулет» Мурат Сарсенбаев, у кызылординских детей большой интерес к спорту.

– Мы рады, что вносим вклад в развитие массового детского спорта региона. В наших комп­лексах – прекрасная материальная база, инвентарь, экипировка, кадры. Огромный наплыв детей в секции обусловлен еще и тем, что в последнее время во все пригородные аулы стабильно курсируют маршрутные автобусы. Но больше всего радуют результаты наших воспитанников, – сказал он.

Как сообщил директор обоих учреждений Садырбек Жумабеков, к работе в «Мың бала» приступили 15 тренеров и 9 сотрудников.

– Большое количество соревнований позволило нам за два года вырастить в Naman Ata свыше 50 кандидатов в мастера спорта и более 40 юных чемпионов облас­ти, республиканских и международных соревнований. К примеру, сейчас к мировому первенству в Венгрии готовится наш кикбоксер Данияр Калыбай, отмечу успехи таэквондиста Нурислама Ермека. Многие наши воспитанники на заметке профессиональных тренеров и команд. Надеюсь, что среди них есть будущие участники Олимпийских игр, – отметил Садырбек Жумабеков.

Отец футболиста Смахана Жаримбета, ветеран труда Жумажан Искаков поблагодарил мецената от имени жителей города и родителей детей, которые теперь занимаются спортом, и добавил, обращаясь к воспитанникам:

– На Олимпиаде в Париже выступают четверо кызылординцев – Камшыбек Конкабаев, Айдос Султангали, Жубаназар Абылайхан и Шархан Нурлыхан. Когда-то они, как вы сегодня, начинали спортивный путь, а теперь достигли больших высот, чего я и вам желаю.

Добавим, в регионе благодаря поддержке Президента, Правительства и координации акима области Нурлыбека Налибаева на благо детей строятся Академия творчества, Дворец школьников, физико-математическая школа-интернат, музыкальный колледж, комфортные школы, Центр настольного тенниса и современный футбольный стадион на 10 тыс. мест. Скоро начнется строительство многопрофильного комплекса «Кызылорда Арена», который охватит спортивными кружками 30 тыс. детей.

#Спорт #Кызылорда #Мың бала #спортивный комплекс

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