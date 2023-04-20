В Кызылорде у злостных алиментщиков забирают дома, квартиры, автомобили в пользу детей

Общество
1
Наталья Денисова

За вопрос взыскания долгов с родителей, уклоняющихся от выплаты содержания своим детям, взялась прокуратура области.

– На начало текущего года задолженность по 12 457 производствам составляла 379 миллио­нов тенге, – поделились в надзорном органе. – На сегодняшний день исполнено 11 550 производств, задолженность по долгам алимент­щиков составляет 244 миллиона тенге, то есть сумма уменьшилась на 135 миллионов.

Прокурорам пришлось жестко взяться не только за должников, но и за судебных исполнителей, бездействовавших, когда надо было любыми законными путями добиваться взыс­каний. И нерадивых алиментщиков, и «особо отличившихся» судоисполнителей привлекают к ответственности в судебном порядке.

По сведениям прокуратуры, с начала года внесено 15 представлений, по результатам которых 66 должников привлечены к административной ответственности. Четырнадцать частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности. Осуждены, согласно уголовному законодательству, два злостных должника.

Как отметили в надзорном органе, по результатам актов прокурорского реагирования у долж­ников изымают имущество, жилища, автомобили, передают их в собственность взыскателям.

– Категория взыскания алиментов не снята с особого контроля, – подчеркивают в областной прокуратуре. – Работа в этом направлении продолжается, прокурорами сейчас принимаются комплексные меры по ликвидации образовавшейся задолженности плательщиков алиментов перед своими детьми.

Популярное

Все
Несмотря на решение суда о запрещении деятельности по складированию и сортировке мусора, полигон твердых бытовых отходов продолжает отравлять окрестности
Последняя капля?
Четыре года назад в Атырау начали строить новый жилой микрорайон «Болашақ». 24 многоэтажки здесь возвели, но людей в них так и не заселили
Земледельцы Южного Казахстана приступили к сбору урожая ранней капусты, значительная часть которого предназначена на экспорт
В прошлом году в Семее началась работа по обновлению фасадов старых многоэтажек. Тогда новый вид обрели 19 домов
Инвалида спасли из трудового плена волонтеры Актобе
О развитии науки в Казахстане: размышления и предложения
В жизни порой происходят события, с которыми человеку самостоятельно не справиться, и тогда на помощь нередко приходят те, кому небезразлична судьба других
Крупный пожар потушили на рынке в Алматы
Человеком быть обязан
Казахстанцам, пострадавшим при взрыве дома в Жанаозене, АО «КазМунайГаз» пообещало купить новые квартиры
Кино и армия
С уважением к истории
Лучшее время для добрых дел
Поля на голодном пайке
Так хорошо, что даже больно
Сказка во сне и наяву
Школа жизни
Не должно быть людей неучтенных
Оценивать знание казахского языка будут по-новому в РК
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Затопить нельзя сохранить
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената

Читайте также

Библиотеки опередили по посещаемости кинотеатры и парки в К…
За 45 тысяч тенге довез до гостиницы иностранца таксист в А…
Оценивать знание казахского языка будут по-новому в РК
До 2 млрд выросла предполагаемая сумма хищений в отделе обр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]