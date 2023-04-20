В Кызылорде у злостных алиментщиков забирают дома, квартиры, автомобили в пользу детей

– На начало текущего года задолженность по 12 457 производствам составляла 379 миллио­нов тенге, – поделились в надзорном органе. – На сегодняшний день исполнено 11 550 производств, задолженность по долгам алимент­щиков составляет 244 миллиона тенге, то есть сумма уменьшилась на 135 миллионов.

Прокурорам пришлось жестко взяться не только за должников, но и за судебных исполнителей, бездействовавших, когда надо было любыми законными путями добиваться взыс­каний. И нерадивых алиментщиков, и «особо отличившихся» судоисполнителей привлекают к ответственности в судебном порядке.

По сведениям прокуратуры, с начала года внесено 15 представлений, по результатам которых 66 должников привлечены к административной ответственности. Четырнадцать частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности. Осуждены, согласно уголовному законодательству, два злостных должника.

Как отметили в надзорном органе, по результатам актов прокурорского реагирования у долж­ников изымают имущество, жилища, автомобили, передают их в собственность взыскателям.

– Категория взыскания алиментов не снята с особого контроля, – подчеркивают в областной прокуратуре. – Работа в этом направлении продолжается, прокурорами сейчас принимаются комплексные меры по ликвидации образовавшейся задолженности плательщиков алиментов перед своими детьми.