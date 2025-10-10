фото Багдата Есжанова

Некогда жителей областного центра качественной хлебной продукцией обеспечивал большой хлебозавод, запущенный в 1957 году. Главная пекарня города прекратила свою дея­тельность в переходные времена – в 1995 году.

У новой «пекарни» товарищества «Кызылорда-Нан» большая производственная мощность. Как заявили специалисты, в час в цехах производят 300 кг печенья и 200 кг макарон нескольких видов, а также в день выпекают 25 тыс. буханок хлеба и других хлебобулочных изделий.

На торжественной церемонии открытия, поздравляя земляков, глава региона Нурлыбек Налибаев отметил, что завод открыт в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

– Президент Касым-Жомарт Токаев поручил наращивать темпы диверсификации экономики, поставив в приоритет производство продукции глубокой переработки, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, – подчерк­нул аким области. – В нашем регио­не благодаря реализации масштабных проектов сложился благоприятный инвестиционный климат. В 2022–2024 годах в экономику региона привлечено около одного триллиона 600 миллиардов тенге инвестиций, а в текущем году – более 631 миллиарда тенге. По исполнению плана Кызылординская область вышла на первое место в республике. Ожидаем, что до конца года за счет запуска новых проектов план перевыполним до 716 миллиардов тенге. Благодарим инвесторов, строителей, все партнерские организации, участвовавшие в проекте. Запуская комплекс по выпуску хлебобулочных изделий, мы хотим дать новый импульс экономике региона.

Как сообщил директор предприятия Ержан Ескендир, на строительство нового комплекса в общей сложности потрачено 5,6 млрд тенге.

– В качестве государственной поддержки комплексу выделен земельный участок площадью пять гектаров и обеспечена необходимая инфраструктура, – отметил он. – Кроме того, выдано 1,2 миллиарда тенге льготных кредитов, субсидирована процентная ставка. На первом этапе проекта запущены четыре производственных цеха с современным, полностью автоматизированным оборудованием на сумму 3,1 миллиарда тенге. Это крупный объект не только производственного, но и социаль­ного, и национального значения – сегодня здесь трудятся 120 человек. В следующем году количест­во рабочих мест увеличится до 170, так как на втором этапе проекта на сумму 2,5 миллиарда тенге мы запус­тим мукомольный комбинат.

На презентации выступили известные ветераны труда области. За заслуги в социаль­но-экономическом развитии региона, масштабные инвес­тиции в обрабатывающую промышленность меценат Нейля Жусупова была награж­дена почетной грамотой Кызылординской области. Благодарственными письмами акима области отмечены подрядчики и специалисты

проекта.