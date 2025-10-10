Открытия долгожданного крупного промышленного производства жители города ждали 30 лет.
Некогда жителей областного центра качественной хлебной продукцией обеспечивал большой хлебозавод, запущенный в 1957 году. Главная пекарня города прекратила свою деятельность в переходные времена – в 1995 году.
У новой «пекарни» товарищества «Кызылорда-Нан» большая производственная мощность. Как заявили специалисты, в час в цехах производят 300 кг печенья и 200 кг макарон нескольких видов, а также в день выпекают 25 тыс. буханок хлеба и других хлебобулочных изделий.
На торжественной церемонии открытия, поздравляя земляков, глава региона Нурлыбек Налибаев отметил, что завод открыт в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
– Президент Касым-Жомарт Токаев поручил наращивать темпы диверсификации экономики, поставив в приоритет производство продукции глубокой переработки, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, – подчеркнул аким области. – В нашем регионе благодаря реализации масштабных проектов сложился благоприятный инвестиционный климат. В 2022–2024 годах в экономику региона привлечено около одного триллиона 600 миллиардов тенге инвестиций, а в текущем году – более 631 миллиарда тенге. По исполнению плана Кызылординская область вышла на первое место в республике. Ожидаем, что до конца года за счет запуска новых проектов план перевыполним до 716 миллиардов тенге. Благодарим инвесторов, строителей, все партнерские организации, участвовавшие в проекте. Запуская комплекс по выпуску хлебобулочных изделий, мы хотим дать новый импульс экономике региона.
Как сообщил директор предприятия Ержан Ескендир, на строительство нового комплекса в общей сложности потрачено 5,6 млрд тенге.
– В качестве государственной поддержки комплексу выделен земельный участок площадью пять гектаров и обеспечена необходимая инфраструктура, – отметил он. – Кроме того, выдано 1,2 миллиарда тенге льготных кредитов, субсидирована процентная ставка. На первом этапе проекта запущены четыре производственных цеха с современным, полностью автоматизированным оборудованием на сумму 3,1 миллиарда тенге. Это крупный объект не только производственного, но и социального, и национального значения – сегодня здесь трудятся 120 человек. В следующем году количество рабочих мест увеличится до 170, так как на втором этапе проекта на сумму 2,5 миллиарда тенге мы запустим мукомольный комбинат.
На презентации выступили известные ветераны труда области. За заслуги в социально-экономическом развитии региона, масштабные инвестиции в обрабатывающую промышленность меценат Нейля Жусупова была награждена почетной грамотой Кызылординской области. Благодарственными письмами акима области отмечены подрядчики и специалисты
проекта.