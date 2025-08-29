В канун Дня Конституции в Кызылорде были введены две новые школы, построенные в рамках национального проекта «Келешек мектептері». На их открытии побывали министр просвещения Гани Бейсембаев, аким области Нурлыбек Налибаев, представители общественности, педагоги и жители города, передает Kazpravda.kz

Микрорайон «Арай» – один из самых густонаселенных в городе. Здесь заработала новая школа на 1500 мест – крупнейшая в Кызылорде. Она позволит обеспечить детям комфортные условия обучения. Еще одна школа на 900 мест открылась в микрорайоне Кызылжарма, ее построили на месте старого здания, она полностью соответствует современным требованиям.

Как сообщил аким области, регион вошел в число лидеров, где проблема трехсменки решена полностью.

Выступая перед жителями региона, министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что благодаря системной реформе в стране за два года число трехсменных школ сократилось в три раза.

«За два года число трехсменных школ в Казахстане сократилось в три раза. Сегодня почти 3 тысячи школ работают в одной смене, почти 5 тысяч в двух сменах. Такие результаты стали возможными благодаря беспрецедентным мерам. В 2025–2026 годах планируется ввести 232 новые школы на 267 тысяч мест», – заявил Гани Бейсембаев.

Новые школы представляют собой инновационное пространство для обучения и развития. Они оборудованы передовыми STEM-лабораториями и кабинетами робототехники, хореографическими, несколькими спортивными залами и отдельными пунктами. Особое внимание уделено эксклюзивности и безопасности.

Сегодня в Кызылординской области функционируют восемь комфортных школ, две из них открылись на этой неделе, еще две откроются к началу нового учебного года.