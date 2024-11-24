В Кызылординской области увеличилось число газифицированных сел

Энергетика
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Уровень газификации региона составляет 75 процентов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Кызылординской области

Аким области Нурлыбек Налибаев посетил с рабочей поездкой Сырдарьинский район, где принял участие в церемонии подключения аулов имени С. Сейфуллина и А. Токмагамбетова к природному газу.

Руководитель региона тепло поздравил жителей с этим долгожданным событием. С этого дня людям уже не будет надобности покупать дрова, уголь, топить печь и выносить из дома золу.

«Мы должны оказывать селу конкретную поддержку и развивать современную инфраструктуру. На сегодня уровень газификации региона составляет 75 процентов, – сказал аким области. – В нынешнем году осуществляется прокладка 306 километров газопроводных сетей – на эти цели выделено более 30 миллиардов тенге. В результате в перспективе 78 процентов населения региона будет пользоваться газом. В следующем году запланировано подключить к голубому топливу еще более десяти населенных пунктов. Все это способствует повышению качества жизни населения».

Как отметил руководитель региона, в прошлом году бюджет Сырдарьинского района составлял 12 миллиардов тенге, а в нынешнем он достиг 16 миллиардов 108 миллионов тенге, отмечается рост на 33 процента. Эти средства будут направлены на решение наиболее актуальных проблем населения района.

Жителей аулов со знаменательным событием поздравили ветераны труда Султанбек Тауипбаев и Абдигаппар Амиргалиев. Ряду специалистов, внесшим вклад в развитие и процветание родного края, а также ветеранам были вручены благодарственные письма акима области.

После церемонии подключения к природному газу, глава региона встретился с жителями населенных пунктов, рассказал о проделанной работе и планах на предстоящий период. В частности, он остановился на реализуемых инфраструктурных проектах и нововведениях в отраслях. Также аким области выслушал мнения и предложения граждан.

#Кызылординская область #энергетика #газификация

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