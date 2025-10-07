Фото автора

Первые случаи массового падежа гусей, уток и кур были зафиксированы 24 сентября. По словам жителя села Акылбая Магжана, только у него погибло 2 200 гусей.

- В день дохло по 300 голов. Симптомы как у птичьего гриппа, — рассказал он и добавил, что знакомые люди в Тимирязевском районе, которые тоже держат гусей, сообщили, что и у них погибли 150 голов, осталось всего 20.

Ветеринары несколько раз направляли пробы в лабораторию, но лишь с третьего раза специалисты подтвердили пастереллёз — инфекцию, которую в народе называют куриной холерой.

- Мы трижды брали патогенный материал, но только сегодня получили положительный результат. Клиника у пастереллёза и птичьего гриппа похожа, поэтому определить с первого раза было сложно. Предположительно, источник инфекции — дикие птицы», — пояснил на встрече с журналистами директор Кызылжарской районной ветстанции Ербол Багенов.

По предварительным данным, в Бугровом только на двух подворьях погибло более 3 000 птиц. Чтобы остановить распространение инфекции, трупы сжигают, дворы дезинфицируют.

Причиной масштабных потерь специалисты называют скученное содержание и отсутствие регистрации поголовья.

- Во многих хозяйствах птица вообще не числится в хозяйственных книгах акимата, а значит, официально ее как бы нет. В этом году вакцинировано меньше голов, чем в прошлом — люди просто не сообщают о наличии птицы, — отметил Ербол Багенов и сказал в заключение, что поскольку пастереллёз не включён в перечень особо опасных инфекций, то компенсация из бюджета не положена, но возможно, что аким района изыщет средства из внебюджетных источников.

Между тем, утром в понедельник 7 октября ветеринары отправили (уже в четвертый раз!) паталогический материал на анализ в республиканскую ветеринарную лабораторию, чтобы еще раз исследовать на птичий грипп.

На вопрос, можно ли вылечить больную птицу от пастереллеза, Ербол Багенов ответил, что пробовали разные антибиотики, прибегали даже к народным методам, но без результата, никакого эффекта.