В Ливане избрали президента

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президентский пост в Ливане оставался вакантным более двух лет

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В четверг парламент Ливана во втором туре голосования избрал на пост президента страны главнокомандующего армией Джозефа Ауна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Эксперты называли его кандидатуру наиболее вероятной, так как она устраивает почти все политические силы Ливана, включая «Хезболлу».

Первый тур голосования прошел несколькими часами ранее, но Аун не сумел набрать необходимые для победы 86 голосов (из 128), получив поддержку лишь 71 парламентария.

Сообщается, что в перерыве между турами ливанские законодатели провели активные консультации на разных уровнях. Главным образом, сторонникам Ауна надо было привлечь на свою сторону депутатов-шиитов.

Президентский пост в Ливане оставался вакантным более двух лет, и для страны, ослабленной многолетним экономическим кризисом и недавней войной с Израилем, сейчас как никогда важно заполнить вакуум власти.

В сложной общинной системе управления Ливана пост президента традиционно должен занимать христианин-маронит.

Кандидатуру Ауна поддержал даже лидер христианской правоцентристской партии «Марада» Сулейман Франжье — политик со стажем, бывший министр внутренних дел Ливана, отказавшийся от видов на президентский пост в пользу военного.

В своем первом выступлении перед парламентом в качестве президента Аун заявил, что среди его первоочередных задач — добиться исключительного права государства на ношение оружия. Эти слова были восприняты многими как намек на военный арсенал «Хезболлы», которая не является государственной военной структурой.

Эксперты называют прошедшее голосование самым серьезным политическим испытанием для Ливана в последние годы. Дело в том, что избрание главнокомандующего вооруженных сил станет сигналом к тому, что иранское влияние в Иране заметно ослабло.

Армия — самая уважаемая в стране структура на всех уровнях, и военный на посту президента будет олицетворять намерение Ливана служить, прежде всего, своим интересам.

Сразу после объявления результатов голосования Аун принес присягу на верность Ливану.

«Я клянусь уважать конституцию и законы ливанской нации и сохранять независимость и территориальную целостность ливанской нации»,  — сказал он.

Такое развитие событий было естественным продолжением череды неудач, постигших Иран в ближневосточном регионе в последнее время.

После вооруженного конфликта с Израилем базирующаяся в Ливане проиранская группировка «Хезболла» понесла огромные потери как в руководстве, так и в военной мощи. Ее позиции в стране тоже ослабли, несмотря на то, что политическое крыло «Хезболлы» остается частью ливанского политического ландшафта.

Еще одним ударом для Тегерана стало свержение лояльного ему режима Башара Асада в Сирии, в результате чего Иран потерял свой важный плацдарм за рубежом.

По словам источников в ливанских политических кругах, накануне голосования представители Запада и ряда арабских стран активизировали контакт с властями Ливана с целью поспособствовать избранию Джозефа Ауна.

Сообщается, что в среду утром посланники Франции и Саудовской Аравии встречались с группой ливанских политиков.

Эксперты отмечают, что нынешние выборы имеют особое значение для Эр-Рияда. Саудовская Аравия когда-то соперничала с Ираном за влияние в Ливане и сейчас, судя по всему, намерена наверстать упущенное.

Также сообщается, что кандидатура Ауна пользуется поддержкой США.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар приветствовал избрание главнокомандующего ливанской армией Джозефа Ауна президентом Ливана.

«Я надеюсь, что этот выбор будет способствовать стабильности, лучшему будущему Ливана и его народа, а также добрососедским отношениям», — написал Саар на платформе Х.

 

#выборы #президент #Ливан #Джозеф Аун

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