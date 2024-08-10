В Лондоне появилась новая работа уличного художника Бэнкси

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С начала недели это уже пятый найденный лондонскими жителями рисунок неуловимого художника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Banksy

В пятницу в лондонском районе Уолтемстоу на северо-востоке британской столицы была обнаружена новая работа анонимного уличного художника Бэнкси: силуэты двух ловящих рыбу пеликанов.

Авторство работы Бэнкси подтвердил лично, опубликовав ее фотографию на своей странице в Instagram.

С начала недели это уже пятый найденный лондонскими жителями рисунок неуловимого художника, скрывающего свою личность от журналистов и широкой публики.

Первая работа — изображение козла в районе Кью в юго-западной части города — была замечена в понедельник.

Во вторник жители Челси обнаружили силуэты двух слонов, тянущих друг к другу хоботы.

В среду на железнодорожном мосту неподалеку от улицы Брик-лейн (восток) появилось изображение трех обезьян.

А в четверг установленную на крыше одного из домов Пекхэма (юг) тарелку спутниковой антенны украсил силуэт воющего волка.

Впрочем, очень ненадолго. Буквально через несколько часов работа пропала — по всей видимости, тарелку антенны с рисунком попросту украли.

Представитель Бэнкси подтвердил, что художник считает работу украденной. Чуть позже в сети появились кадры установленной неподалеку камеры наблюдения, на которых видно, как двое мужчин забираются на крышу по приставной лестнице, снимают тарелку и уносят ее.

В полиции подтвердили, что приняли заявление о «похищенной спутниковой тарелке с произведениями искусства» и ведут расследование, но пока злоумышленников не нашли.

Насколько известно Би-би-си, в ближайшие дни могут обнаружиться новые работы Бэнкси.

#искусство #рисунки #Бэнкси

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