В мае этого года первому казахскому военному летчику Жакыпбеку Малдыбаеву исполнилось бы 115 лет

Родился он и вырос в маленьком селе Ченгельды Восточно-Казахстанской области, которое находится в месте впадения Черного Иртыша в озеро Зайсан. Ветры истории, пронесшиеся над дальней приграничной стороной, не смогли стереть с карты Ченгельды. Жакыпбек родился в 1907 году в семье простого шаруа – крестьянина Малдыбая. Среди пятерых сыновей своих родителей был вторым. Еще в детстве у него проявлялись такие черты характера, как решительность, настойчивость. Работать начал рано, был батраком, табунщиком, забойщиком золоторудной шахты.

В 22-летнем возрасте Жакыпбек вступает в Красную армию. В составе кавалерийского полка ему довелось воевать на границе с Афганистаном и Ираном. В 1933 году молодой казах из Ченгельды становится курсантом Харьковского высшего военно-авиационного училища. Окончив учебу, получает звание «военный летчик-наблюдатель». Однако на этом учеба не заканчивается, молодой человек был направлен в столицу страны Советов – Москву – на курсы начальников фотослужб. Вскоре в жизни Жакыпбека Малдыбаева происходит еще одно важное событие: он встречает свою любовь – русскую девушку по имени Юлия и женится на ней. У супругов рождается дочь, которую они назвали Эммой.

Во время войны в Испании Малдыбаев отправляется туда добровольцем. Как известно, участие в боях на стороне рес­публиканцев приняли 772 советских летчика, из которых погибли 99.

Судьба уберегла казахского летчика в объятой войной Испании, однако роковым оказалось его возвращение с войны. В 1938 году на подлете к Ташкенту его самолет потерпел крушение. Похоронили летчика со всеми почестями на городском кладбище. Боевые товарищи установили на могиле небольшой макет самолета, а на плите выбили надпись: «Первый летчик казахского народа». В похоронах приняли участие суп­руга с дочерью и приехавшие из Казахстана родные братья Жакыпбека.

Спустя несколько лет грянула Великая Отечественная война. Из Москвы от супруги Малдыбаева Юлии в Казахстан придет последнее письмо, в котором она напишет, что отправляется на фронт и берет с собой на время дочь. На этом связь этих людей с родиной мужа и отца оборвалась. К сожалению, более никаких сведений о дальнейшей судьбе жены и дочери Жакыпбека Малдыбаева нет. Стоит сказать, что казахстанцы узнали его имя благодаря кропотливому поис­ку, работе в архивах Москвы известного восточно-казахстанского журналиста Айтмухамбета Касымова.

Как уже было сказано выше, Ченгельды находится на самой восточной окраине страны, близ границы с Китаем. С одной стороны к селу подступает берег Черного Иртыша, с другой – необъятная, сухая степь. Оторванность от центров и больших дорог, пожалуй, главный определяющий фактор в жизни ченгельдинцев. Большим событием в летописи села стало строительство здесь новой двухэтажной школы. Получилась она такой, какой видели ее в мечтах местные педагоги, дети и их родители. Ее начинили новой мебелью, оргтехникой – всем, что нужно для успешного, лишенного проблем учебного процесса. О таком могут мечтать иные городские школы.

В холле второго этажа на мраморной плите – портрет Жакыпбека Малдыбаева и информация о том, что он является первым казахским военным летчиком. Здесь же, на полках, старые фотографии, документы. По словам сельских педагогов, имя и жизненный путь их легендарного земляка – пример для подрастающего поколения. Каждый юный ченгельдинец хорошо знает и гордится тем, что родился и вырос в ауле, который дал стране первого военного летчика-казаха. Школе присвоено имя Жакыпбека Малдыбаева. Кстати, воспитанники этой школы трудятся в самых разных сферах. Среди них есть военные, спасатели, медики, педагоги, юристы, предприниматели.

Все бы ничего, да не обошла село и эту школу проблема нехватки ученического контингента, связанного с убыванием местного населения. В настоящее время здесь обучаются всего 36 детей. Ситуация с недокомп­лектом классов, к сожалению, ставшая для глубинки типичной. Но осознание того, что они не одиноки в своей проблеме, не умаляет печали ченгельдинцев из-за отъезда из села очередной семьи.

Как сообщили в акимате Калжырского сельского округа, куда входит село, в нем осталось 177 жителей.

Впрочем, жизнь на берегу Черного Иртыша продолжается, несмотря все потери. За многие десятилетия основными занятиями мужского населения остаются рыбный промысел и разведение домашнего скота. По мнению этих людей, если не лениться, то можно и здесь жить неплохо. В общем, маленькая точка на большой карте Казахстана – Ченгельды – живет своими каждодневными радостями и заботами. И есть в ее статусе особая значимость: здесь родился первый казахский военный летчик.

Его именем названа улица в городе Усть-Каменогорске, в селе Курчум – районном центре одноименного района и в городе Зайсане. В музеях области созданы экспозиции, где есть информация о жизненном пути Жакыпбека Малдыбаева. Хорошо, если о герое будут знать во всех уголках нашей большой страны.