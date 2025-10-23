Сегодня, накануне Дня Республики, на 20-м корабельном причале в Актау состоялась торжественная церемония поднятия флага на малом патрульном корабле «Семей» первого дивизиона береговой охраны Департамента Пограничной службы КНБ Республики Казахстан по Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В церемонии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, первый заместитель директора – начальник штаба Пограничной службы КНБ РК полковник Бауыржан Абсаматов, начальник управления береговой охраны Пограничной службы КНБ РК Талгат Туребаев, а также представители Министерства обороны, Военно-морских сил и ветераны пограничной службы.

В ходе мероприятия государственный флаг был торжественно вручен экипажу корабля «Семей», после чего, в соответствии с морскими традициями, состоялся ритуал его поднятия.

В своём поздравительном выступлении глава региона Нурдаулет Килыбай отметил, что это событие имеет важное значение не только для нового корабля, но и символизирует дальнейшее укрепление военно-экономического потенциала региона в соответствии с поручениями Главы государства.

«Корабль „Семей“ оснащён современными навигационными системами, высокоточным оборудованием наблюдения и вооружением, позволяющим эффективно выполнять задачи в сложных условиях. Это значимая инициатива, направленная на обеспечение безопасности морских рубежей нашей страны. Выражаю благодарность специалистам Уральского завода „Зенит“ за проектирование и сборку корабля. Желаю пограничникам крепкого здоровья, успешной службы, спокойного моря и мирного неба», — подчеркнул глава региона.

По завершении церемонии участники ознакомились с экипажем и техническими возможностями нового судна.

Отметим, что корабль предназначен для охраны государственной границы и континентального шельфа Казахстана, предотвращения незаконного судоходства, контрабанды и пиратства. Судно оснащено высокоскоростными дизельными двигателями и способно находиться в автономном плавании до 10 суток. В состав вооружения входит автоматизированный боевой модуль с управляемым пулемётом калибра 12,7 мм.