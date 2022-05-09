В Мангистау планируют выделять гранты для обучения гидрогеологов.

Водный баланс

Перспективы развития гидрогеологии в регионе обсуждены на аппаратном совещании у акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.

По информации главы Мангистауской инспекции межрегионального департамента «Запказнедра» Алмагуль Келбет, для решения проблемы нехватки питьевой воды в регионе необходимо рассмотреть возможность прокладки новых магистральных трубопроводов, рационального размещения опреснительных станций, а также организации комплекса гидрогеологических работ, направленных на выявление месторождений подземных вод.

В случае если в регионе примут решение о создании специа­лизированного гидрогеологического водохозяйственного учреждения, в функции которого будут входить обеспечение региона водой и систематизированный подход к контролю ее запасов, возникает главный воп­рос – подготовки специалистов.

– Для решения кадрового вопроса предлагаем отобрать лучших выпускников школ из каждого района и выделить гранты на их обучение по специальности «гидрогеология», – сообщила Алмагуль Келбет.

Глава региона отметил, что озвученные предложения могут лечь в основу действующего регионального плана мероприя­тий по устранению дефицита питьевой воды в области.

– Поддерживаю создание госоргана, который будет заниматься проблемами водного хозяйства, подземными водами. Для решения вопроса подготовки кадров мы также готовы поддержать выпускников школ, желающих освоить гидрогеологию, – заявил Нурлан Ногаев.

Аким области поручил управлению образования предусмот­реть возможность выделения государственных грантов от акимата Мангистауской области для подготовки специалистов-гидрогеологов, отметив, что данное направление является очень востребованным и актуальным для региона.

Вопрос увеличения мощнос­тей по производству питьевой воды, а также ее рационального использования в условиях растущего дефицита находится на контроле местного исполнительного органа.

– В ходе визита в Мангис­таускую область в сентябре прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке разработать оперативный план мероприятий по модернизации комплекса «МАЭК-Казатомпром». Было также поручено увеличить мощность опреснительного завода «Каспий». Данные проекты мы должны успеть завершить до конца 2022 года. Призываю всех, кто причастен к сфере питьевого водоснабжения, сфокусироваться на этой задаче и отнестись к работе с полной ответственностью, – сказал Нурлан Ногаев.

Для решения проблемы дефицита питьевой воды в регионе в Комплексный план развития Мангистауской области включены 9 крупных проектов.

Так, на строительство опрес­нительного завода на месторож­дении Каражанбас АО «КазМунайГаз» мощностью 17 тыс. кубометров воды в сутки за счет инвестора выделено 18 млрд тенге, за счет АО «Каражанбасмунай» – 3 млрд тенге. Строительство завершено более чем на 70%, строительно-монтажные работы будут закончены к августу 2022 года.

В 2020 году в рамках исполнения протокольного поручения Правительства было получено заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту «Расширение опреснительного завода «Каспий» в Актау по увеличению производства с 20 тыс. до 40 тыс. м3 питьевой воды в сутки». Общая стоимость проекта составила 12,6 млрд тенге – средства выделяются по государственной программе «Нұрлы жер». Из них 7,55 млрд тенге направлены на приобретение опреснительных установок, остальные 4,49 млрд тенге – на строительно-монтажные работы. Сдать в эксплуатацию готовый объект планируется в конце текущего года.

На разработку технико-экономического обоснования третьей очереди проекта «Строительство опреснительного завода «Каспий» производительностью 60 тыс. м3⁄сутки с доведением общей производительности до 100 тыс. м3⁄сутки» в 2021 году из местного бюджета выделено 11 млн тенге. Реализация проекта намечена на период с 2022 по 2025 год. Его стоимость составляет около 25 млрд тенге.

В регионе ведется разработка проекта «Строительство опрес­нительного завода мощностью 20 тыс. м3 в сутки в городе Актау». На государственную экс­пертизу документы направлены в апреле текущего года. Период осуществления проекта также рассчитан на 2022–2023 годы. Стоимость этой инициативы обойдется примерно в 4 млрд тенге.

Получено заключение государственной экспертизы ТЭО проекта «Строительство опрес­нительного завода мощностью 50 тыс. кубометров в сутки в селе Кендерли». Общая стоимость проекта составила 87,8 млрд тенге. Период реализации – 2022–2024 годы. Работы по нему ведет АО «КазМунайГаз».

На разработку ПСД проекта по строительству опреснительных установок дополнительной мощностью 24 тыс. кубометров в сутки на территории ТОО «МАЭК-Каз­атомпром» из местного бюджета в 2021 году выделено 10 млн тенге. Данный проект передан на государственную экспертизу. Согласно планам местного исполнительного органа, период осуществления проекта составит два года – с 2022-го по 2024-й.

Проектно-сметная документация на строительство опрес­нительной установки мощ­ностью 5 тыс. кубометров воды в сутки в городе Форт-Шевченко разработана акиматом Тупкараганского района и направлена на государственную экс­пертизу. Проект стоимостью в 7 млрд тенге планируется на 2022–2023 годы.

Проектно-сметную документацию на опреснительную установку мощностью 10,0 тыс. кубометров в сутки в селах Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района планируется направить на рассмотрение государственной экспертизы в нынешнем мае. Ожидается, что реализация этого проекта займет период с 2023 по 2024 год. Стоимость проекта около 10 млрд тенге.

По проекту «Строительство опреснительного завода и водовода мощностью 80 тыс. кубометров в сутки в селе Боранкул Бейнеуского района» получены данные, что в этом селе имеются подземные воды с дебетовым запасом в 104 тыс. кубометров воды в сутки. Учитывая эти показатели, в регио­не предложили построить завод по опреснению воды с месторож­дения в 2024–2025 годах. Это обойдется бюджету в 90 млрд тенге. В регионе начата подготовка к разработке проектно-сметной документации объекта.

В акимате Мангистауской области отмечают, что осуществление вышеупомянутых проектов позволит полностью ликвидировать дефицит питьевой воды в регионе.