В метро Алматы установлены первые сейсмические станции

На новых станциях метрополитена города Алматы «Бауыржан Момышулы» и «Сары Арка» установлены девятиканальные цифровые приборно-измерительные системы швейцарской фирмы «GeoSIG», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Это первые сейсмические станции в системе метро Алматы. Благодаря им открывается возможность получать инструментальные записи кинематических параметров при ожидаемых землетрясениях. Полученная информация позволит в дальнейшем проектировать новые станции метрополитена с учетом реальных особенностей сейсмического воздействия», – рассказали в МИИР.

Приборы работают в ждущем режиме – порог срабатывания 0.05g. Наличие порога срабатывания объясняется динамическим воздействием движущихся поездов метрополитена.

Научно-техническая помощь при установке станций инженерно-сейсмометрической службы оказана специалистами АО «КазНИИСА».

Технический запуск станций «Бауыржан Момышулы» и «Сары Арка» был осуществлен в прошлом году. В июне текущего года планируется приступить к их полноценной эксплуатации. В дальнейшем предполагается установка сейсмических станций еще на двух строящихся станциях метро.