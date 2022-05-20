Фото: МИИР РК
Технологии
В метро Алматы установлены первые сейсмические станции

На новых станциях метрополитена города Алматы «Бауыржан Момышулы» и «Сары Арка» установлены девятиканальные цифровые приборно-измерительные системы швейцарской фирмы «GeoSIG», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Это первые сейсмические станции в системе метро Алматы. Благодаря им открывается возможность получать инструментальные записи кинематических параметров при ожидаемых землетрясениях. Полученная информация позволит в дальнейшем проектировать новые станции метрополитена с учетом реальных особенностей сейсмического воздействия», – рассказали в МИИР.

Приборы работают в ждущем режиме – порог срабатывания 0.05g. Наличие порога срабатывания объясняется динамическим воздействием движущихся поездов метрополитена.

Научно-техническая помощь при установке станций инженерно-сейсмометрической службы оказана специалистами АО «КазНИИСА».

Технический запуск станций «Бауыржан Момышулы» и «Сары Арка» был осуществлен в прошлом году. В июне текущего года планируется приступить к их полноценной эксплуатации. В дальнейшем предполагается установка сейсмических станций еще на двух строящихся станциях метро.

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