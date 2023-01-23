В МИД рассказали о попытках казахстанцев нелегально выехать в США

«Если они выезжают нелегально, они всячески будут скрывать информацию о себе. Как таковой статистики у нас нет. Есть неотъемлемое право любого гражданина на свободное передвижение. Вы можете приобрести билет в Стамбул и дальше – в Мексику, мы никак не проследим, куда вы полетели, если сами не придете и не скажете. Были такие моменты, они, конечно, обращались к дипломатам. Они исчисляются десятками, я бы не говорил, что сотни или тысячи», – акцентировал Айбек Смадияров.

Он рекомендовал казахстанцам сдавать документы в посольство США при желании попасть на территорию этой страны.

«Если у вас есть паспорт, законная виза, намного легче путешествовать. Но обходить, нелегально пытаться попасть – вы, естественно, создаете себе проблемы», – предупредил официальный представитель МИД РК.