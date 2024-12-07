В МИД РК обсудили направления сотрудничества с ЮНИСЕФ

В министерстве иностранных дел состоялось совещание руководящего комитета по координации разработки программы сотрудничества между правительством РК и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на 2026-2030 годы, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Мероприятие прошло под председательством первого заместителя министра иностранных дел РК Акана Рахметуллина и главы странового офиса ЮНИСЕФ Рашеда Сарвара, а также с участием представителей государственных органов и экспертов ЮНИСЕФ.

А.Рахметуллин высоко оценил совместную работу Казахстана с ЮНИСЕФ, в частности, создание института Уполномоченного по правам ребёнка, внедрение Индекса благополучия детей Казахстана, запуск программы «Национальный фонд – детям», ужесточение ответственности за любые формы насилия в отношении детей.

«Принятие этих законодательных и институциональных мер является частью политики преобразований Президента РК Касым-Жомарта Токаева, направленных на создание справедливого и открытого общества», – сказал А.Рахметуллин.

Р.Сарвар отметил, что новая Программа сотрудничества между Правительством РК и ЮНИСЕФ является результатом приверженности сторон работе по реализации прав детей.

«Инвестируя в их образование, здравоохранение и общее благосостояние, мы закладываем прочный фундамент для их будущей жизни и делаем стратегические инвестиции для развития лидерства страны в регионе и во всем мире», – отметил он.

В завершение мероприятия участники договорились прилагать усилия, чтобы новая Программа отражала реальные потребности общества и соответствовала международным стандартам и национальным приоритетам.