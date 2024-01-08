В Минкультуры - еще одно назначение

Кадровые назначения
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Приказом министра культуры и информации Камбаров Кайрат Тельманович назначен председателем Комитета по делам молодежи и семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства

Родился в 1989 году в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, университет «Туран-Астана». 

Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом в Управлении внутренней политики г. Астаны.

2012-2013 гг. — главный специалист, главный специалист – шеф протокола отдела Аппарата акима г. Астаны.

В 2013 г. был заведующим сектором отдела Управления делами Президента РК, руководителем отдела Управления по вопросам молодежной политики г. Астаны.

2013-2014 гг. — консультант отдела филиала партии «Нур Отан» г. Астаны. 

2014-2015 гг. — главный инспектор-главный контролер Ревизионной комиссии по г. Астане. 

В 2015 г. руководил отделом в Управлении по вопросам молодежной политики

В 2015-2018 гг. был руководителем отдела, заместителем руководителя Управления внутренней политики, заместителем руководителя Управления по развитию языков и архивного дела, руководителем отдела Аппарата акима г. Астаны. 

2019-2021 гг. — руководитель аппарата акима района Есиль г. Нур-Султана. 

2021-2022 гг. — руководитель Управления по вопросам молодежной политики г. Нур-Султана. 

С 2022 г. по настоящее время — руководитель Управления по вопросам молодежной политики г. Астаны. 

Ранее в Минкультуры было 2 назначения: назначен председатель Комитета информации Мейрлан Раханов и председатель Комитета по делам архивов, документации и книжного дела Рустам Али.

#назначение #Минкультуры

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